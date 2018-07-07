В Екатеринбурге почти на месяц закроют для транспорта переулок Переходный

С 13 июля по 8 августа автомобилисты не смогут проехать по переулку Переходному. Он будет перекрыт по всей длине - от улицы Белинского до улицы Луганской.Ограничения связаны с прокладкой водопроводных труб и канализации. Движение откроют 9 июля.Объехать участок можно по улицам Циолковского, Белинского, Саввы Белых и дублеру улицы Машинной.