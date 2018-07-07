В Свердловской области снова продлили штормовое предупреждение

14:37 | 10.07.2018

14.rodina.news

В Свердловской области снова продлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, 11 июля в регионе ожидаются дожди, грозы и град. В горных районах прогнозируют усиление ветра до 25 м/с.



В Екатеринбурге завтра обещают +23…+25 градусов днем, +15…+17 градусов ночью. Ожидается кратковременный дождь с грозой.



В период действия штормового предупреждения Главное управление МЧС России рекомендует помнить о мерах личной безопасности:



- воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- по возможности отложить прогулки и поездки;

- в квартирах закрыть окна и форточки;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- во время грозы не пользоваться электроприборами и мобильными телефонами;

- не разводить костры на приусадебных участках и в лесной зоне;

- соблюдать правила дорожного движения;

- если непогода застала вас на улице, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев;

- не пытаться найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать;

- двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку — и оставаться там на время ухудшения погодных условий.



В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.