ФК «Урал» планирует арендовать «Екатеринбург Арену»

14:25 | 10.07.2018

liport.ru

Футбольный клуб «Урал» планирует заключить договор аренды «Екатеринбург Арены», сообщил президент клуба Григорий Иванов.



«Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться. Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор», — цитирует Иванова ТАСС.



Напомним, что на «Екатеринбург Арене» прошло четыре матча ЧМ-2018: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.