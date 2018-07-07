Екатеринбургские трамваи и троллейбусы отдадут в концессию «Синаре»

13:59 | 10.07.2018

На полях промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписано концессионное соглашение «О содействии в развитии транспортной инфраструктуры и обновлении подвижного состава общественного электротранспорта города». Предполагается, что екатеринбургский парк трамваев и троллейбусов передадут ГК «Синара» на 25 лет. Компания займется обслуживанием машин и организацией перевозок пассажиров, передает ЕТВ.



— Принципиально новые подходы, заложенные в этом соглашении, открывают огромные возможности для реализации такого организационно и финансово емкого проекта, как модернизация городского пассажирского транспорта, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



В рамках концессионного соглашения «Синара» планирует обновить парк электротранспорта. Также возможно появление машин без проводов, но не ранее чем через 20 лет, сообщают «Европейско-Азиатские новости».