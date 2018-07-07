Центр ядерной медицины будет создан в Екатеринбурге к 2020 году

13:24 | 10.07.2018

michener.ca

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ подписано соглашение о намерениях по созданию в Екатеринбурге центра ядерной медицины полного цикла. Благодаря ему пациенты смогут получать всю современную онкологическую помощь — от диагностики до лечения и мониторинга.



Документ подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, гендиректором «Русатом Хэлскеа» Денисом Чередниченко и представителем «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным.



Центр ядерной медицины планируют создать к 2020 году на базе ПЭТ/КТ-центра «ПЭТ-Технолоджи».



— Новый центр в Екатеринбурге — беспрецедентный для России проект и по размеру инвестиций, и по набору услуг. Здесь будут локализованы в одном месте все направления помощи, необходимые онкологическому пациенту, — сказала генеральный директор «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.