Через пять лет в Екатеринбурге появится новый ЗООпарк

Сегодня, 10 июля, на ИННОПРОМе прошла презентация проекта нового зоопарка.Построить новый «город для зверей», который расположится прямо за «Екатеринбург-ЭКСПО», собирается группа компаний «Синара», принадлежащая Дмитрию Пумпянскому. Новый зверинец станет частью крупного проекта комплексного освоения территории «Новокольцовский» и будет в 20 раз больше существующего. Старый зоопарк занимает площадь чуть более 2,5 гектара, в то время как новый займёт участок в 55 гектаров. В первую очередь на территории, где расположится зоопарк, будут построены «континентальные» павильоны и вольеры, а уже затем на оставшейся, а это порядка 20 гектаров, построят научный центр.Ориентировочная расчётная стоимость строительства составит 5 миллиардов рублей, реализация проекта начнётся в 2020 году, а завершиться должна к 2023 году.По планам проектировщиков зоопарка из архитектурного бюро In.Form животные будут размещаться по зоогеографическому принципу — Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Всего в новом зоопарке поселятся более 70 видов животных, в том числе и животные из Красной книги: амурские тигры, снежные барсы, фосса.Кроме того, на территории зоопарка будет располагаться множество игровых площадок, мест для проведения образовательных программ, пешеходных зон с красивой растительностью, скверов и смотровых площадок.