На Урале больше месяца ищут пропавшую без вести женщину

13:04 | 10.07.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области обращается к жителям с просьбой сообщить информацию о местонахождении жительницы поселка Бисерть Нижнесергинского района Ильясовой Анны Альбертовны (дата рождения: 15.01.1988).



Женщина пропала утром 7 июня 2018 года. Она отвела своего ребенка в детский сад, но на работу не явилась, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшей: рост примерно 160 см, волосы темно-русые, прямые, телосложение худощавое, глаза карие. Была одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, синие джинсы, светлую вязаную кофту, темные кроссовки. В мочках ушей — небольшие золотые серьги в виде ромба с розовым камешком посредине.



При себе имела пакет красного цвета с изображением роз, телефон «Нокиа», черные наушники к телефону, неисправный телефон «Самсунг» серебристого цвета, кошелек черного цвета, паспорт гражданина РФ, банковскую карту Сбербанка.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить соответствующую информацию по телефонам территориального следственного отдела СКР в городе Нижние Серги: 8 (34398) 6-24-54, 8 (34398) 2-21-16, либо по телефонам МО МВД России «Нижнесергинский»: дежурная часть — 8 (34398) 6-12-02, 8 (34398) 2-12-54, уголовный розыск — 8 (34398) 6-21-73, 8 (34398) 2-11-71, либо по линии 02. Конфиденциальность гарантируется.