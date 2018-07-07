Уголовное дело по обрушению крыши жилого дома в переулке Суворовском передано в суд

12:26 | 10.07.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет предприниматель – мужчина 1975 года рождения. Его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Напомним, что вечером 15 февраля в доме по адресу переулок Суворовский, 16а произошло обрушение кровли. Повреждено потолочное перекрытие в двух квартирах. Три человека пострадали – мужчина и двое детей. Они получили ушибы мягких тканей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 17 января 2018 года между ООО «Компания СК» и обвиняемым был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши. В дальнейшем обвиняемый нанял трех наемных работников, не обладающих специальными навыками и знаниями по выполнению таких видов работ.



- Рабочие, привлеченные индивидуальным предпринимателем, произвели демонтаж вышеуказанных асбестоцементных листов и в нарушении правил складировали их не на несущие стены дома, а на балки чердачных перекрытий, что привело к увеличению нагрузки на одну из балок чердачного перекрытия, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.



Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Предпринимателю грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.