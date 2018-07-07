В Екатеринбурге на остановках продолжат устанавливать электронные табло

11:59 | 10.07.2018

rostov-transport.info

И после чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге продолжится работа по установке электронных табло на остановках, рассказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства Евгений Архипов.



— Это наша задача и это то, что мы планировали в плане развития новой маршрутной сети. На сегодняшний день установлено порядка 20 электронных табло. 14 — в центральной части города и зонах, прилегающих к Центральному стадиону. То есть те остановочные комплексы, которые оборудованы электричеством, получают электронные табло. Эту работу мы не остановим и будем ее продолжать, — сказал чиновник.



В 2018–2019 годах планируется переоборудовать порядка 46 остановочных комплексов. Их подключат к электричеству, затем установят электронные табло.