В Невьянске директор предприятия украл деньги, предназначенные для трудоустройства инвалидов

11:31 | 10.07.2018

news-factor.ru

В Невьянске 35-летний директор ООО «Вектор», осуществляющего деятельность в области связи на базе проводных технологий, обвиняется в мошенничестве с программой содействия в трудоустройстве инвалидов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период до сентября 2014 года директор предприятия подыскал двух инвалидов и фиктивно трудоустроил их, зная, что, в соответствии с программой по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, работодателю возмещаются затраты на выплату зарплат инвалиду и на оснащение его рабочего места.



По версии следствия, таким образом обвиняемый незаконно получил 138,6 тысячи рублей и потратил их на развитие деятельности своей фирмы.



Сейчас уголовное дело передано в суд. Уральцу грозит до шести лет лишения свободы.