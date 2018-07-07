На Урале запустили электронную таможню

11:08 | 10.07.2018

ekburg.tv

Сегодня, 10 июля, в Екатеринбурге начала работу Уральская электронная таможня. Новое ведомство создали для обеспечения процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме. Технологической основой работы электронной таможни станет удаленный выпуск товаров. Максимальная автоматизация таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также содействовать развитию международной торговли.



Кроме того, новая технология позволит информационным системам автоматически определять таможенный орган для декларирования без учета предпочтений декларанта. К 2020 году вся обработка деклараций на товары будет осуществляться централизованно.



- Структурные изменения – это требование времени. Изменение законодательства и совершенствование информационных технологий диктуют нам необходимость решительных шагов в улучшении таможенного администрирования, - отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



На Урале электронная таможня открылась одной из первых в стране. Сюда будут поступать все декларации Уральского федерального округа. За другими таможнями останутся функции проведения операций, которые требуют непосредственного контакта с товаром, транспортными средствами или работы с документами на бумажных носителях.