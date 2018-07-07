Пожар на складе в Екатеринбурге локализован. Угрозы распространения огня нет

Пожар на производственном складе на улице Совхозной в Екатеринбурге, разгоревшийся сегодня утром, достиг площади 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.Сейчас на месте ЧП работают 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава.Из-за большой горючей загрузки пожар интенсивен, сложность в тушении пожара создают находящиеся на складе емкости с моторным маслом, кроме того, площади сильно задымлены. В настоящий момент здание склада полностью охвачено огнем. Чтобы не подвергать личный состав МЧС опасности, огонь тушат снаружи с помощью пены. Пожарными принимаются все меры по защите от огня рядом стоящих производственных зданий, находящихся буквально в паре десятков метров от очага возгорания.В пресс-службе МЧС подчеркивают, что сил и средств для тушения пожара достаточно, на месте развернут штаб пожаротушения. Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в постоянном режиме контролируют состояние воздуха в районе чрезвычайной ситуации. На текущий момент превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.В 10:21 пожарные локализовали огонь, угроза распространения огня ликвидирована. Тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших при пожаре отсутствует.