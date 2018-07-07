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10:40 | 10.07.2018

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Содержание «Екатеринбург Арены» обойдется в 367 млн в год

Власти Екатеринбурга рассчитывают на федеральную поддержку в содержании «Екатеринбург Арены».

— Надеемся, что РФ примет активное, в том числе финансовое, участие в доведении арены до норматива, — сказал газете «Коммерсантъ» первый вице-губернатор Алексей Орлов.

После демонтажа временных трибун ежегодное содержание стадиона, по оценкам, обойдется в сумму до 367 млн руб.

Напомним, что для чемпионата мира в Екатеринбурге провели реконструкцию Центрального стадиона. На это ушло 13,1 млрд руб. Теперь, после того как в городе завершились матчи, временные трибуны собираются демонтировать. Ранее сообщалось, что их передадут другому муниципалитету, где есть стадион.

© «Вечерние Ведомости»

 


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