Александр Емельяненко одержал победу над чехом Виктором Пештой в Екатеринбурге

10:12 | 10.07.2018

Европейско-Азиатские новости

Российский боец Александр Емельяненко победил чеха Виктора Пешту во втором раунде техническим нокаутом. Бой проходил вчера в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.



Рефери остановил бой из-за пассивной защиты Пешты и присудил победу россиянину.



«Я никогда не выбираю себе соперников, знаю, что я лучше всех. Я дерусь против тех, кого мне поставит организация, в которой я выступаю. То, что я побеждаю, не значит, что они плохие бойцы, это значит, что я лучше подготовлен. Мне без разницы, кого бить», — цитирует Емельяненко РИА «Новости».



Теперь на счету Александра Емельяненко 28 побед и 7 поражений. Следующий бой он проведет 16 августа в Москве против американца Тони Джонсона.