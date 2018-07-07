Жителя Лесного осудили за мошенничество с поставками мебели и техники

09:46 | 10.07.2018

eao24.ru

В Лесном осудили местного жителя Евгения Карася, который похищал деньги граждан, полученные по договорам поставки кухонной мебели и бытовой техники.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с января по апрель 2017 года Карась, действуя по доверенности от имени третьего лица — индивидуального предпринимателя, заключил семь договоров на поставку мебели и техники, но после получения денег скрылся. Ущерб для пострадавших граждан составил более двух миллионов рублей.



Городской суд Лесного приговорил Евгения Карася к трем с половиной годам лишения свободы. Также он должен возместить причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.