В Свердловской области злостную неплательщицу алиментов признали безвестно отсутствующей

09:29 | 10.07.2018

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В отделе судебных приставов Каменского районного отдела УФССП России по Свердловской области находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с должницы. 32-летняя женщина пропала не менее года назад. В квартире не появляется, ее фактическое местонахождение неизвестно. В отношении алиментщицы завели розыскное дело.



— В ходе проведения исполнительных мероприятий в отношении должницы были осуществлены все необходимые меры принудительного исполнения. Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись запросы в кредитные организации и банки о наличии или отсутствии расчетных счетов должника. Все ответы были аналогичного содержания: «Зарегистрированных за должницей расчетных и иных счетов не имеется», — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.



В итоге суд принял решение о признании женщины безвестно отсутствующей. Средства на содержание ребенка будут получены из имущества пропавшей. Также несовершеннолетнему теперь полагается пенсия по потере кормильца.



Напомним, что, согласно правкам, внесенным в статью 42 Федерального закона № 51 ГК РФ, гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.