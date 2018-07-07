Крупный пожар в Екатеринбурге: горят склады на Совхозной

Утром в Екатеринбурге случился крупный пожар. На Эльмаше горят складские помещения.«Сейчас на улице Совхозной пожарные ликвидируют пожар в одноэтажном складском помещении. На месте работают около 20 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 60 человек личного состава. Принимаются все меры к локализации огня», — говорит руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. Как уточняют в МЧС, по предварительной информации, людей в здании не было, приблизительная площадь пожара — 400 кв. м. Более подробную информацию о пожаре пресс-служба ведомства предоставит позже, когда будут известны детали случившегося.Дым от пожара виден из разных концов города.Фото: Вечерние Ведомости, E1.RU, читателиНовость дополняется.