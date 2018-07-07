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21:55 | 9.07.2018
eanews.ru
В Екатеринбурге во время скоса травы повредили молодые деревья
По его словам, год назад неизвестный посадил вдоль аллеи 16 деревьев вишни. Сегодня во время плановой уборки на газоне часть из них оказалась повреждена лесками триммеров. «Сегодня буду замазывать специальным раствором, чтобы хоть как-то помочь деревьям», — написал Цариков.
Отметим, что в настоящее время газоны в Екатеринбурге косят с помощью триммеров. Общественник Алексей Беззуб предлагал городской администрации перейти на газонокосилки, но, несмотря на их эффективность, чиновники пока ничего не говорят об их массовом применении.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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