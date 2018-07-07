В Екатеринбурге во время скоса травы повредили молодые деревья

21:55 | 9.07.2018

eanews.ru

В Екатеринбурге коммунальщики при обработке газонов повредили молодые саженцы. Из 16 деревьев два мертвы. Об этом в своём Facebook написал шоумен Александр Цариков.



По его словам, год назад неизвестный посадил вдоль аллеи 16 деревьев вишни. Сегодня во время плановой уборки на газоне часть из них оказалась повреждена лесками триммеров. «Сегодня буду замазывать специальным раствором, чтобы хоть как-то помочь деревьям», — написал Цариков.



Отметим, что в настоящее время газоны в Екатеринбурге косят с помощью триммеров. Общественник Алексей Беззуб предлагал городской администрации перейти на газонокосилки, но, несмотря на их эффективность, чиновники пока ничего не говорят об их массовом применении.