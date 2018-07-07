Новости дня
21:46 | 9.07.2018
На фото - Игорь Лаврентьев
«Это офицер, который себя зарекомендовал делами». Лидер единороссов в Белоярке дал оценку партийному кандидату в депутаты
«Когда встал вопрос, кем заменить в думе Анастасию Демину, то однозначно было принято решение, что это должен быть член партии «Единая Россия». И не просто член партии, а, учитывая неоднозначный состав думы, где важен голос каждого, он должен быть человеком-стержнем, который готов взять на себя удар, отстаивать свое мнение, бороться за общую идею, идти нога в ногу с общей командой, с партией. Встал большой вопрос: кто это будет? Посмотрели вокруг, особо желающих не было. Поэтому я сам обратился к Ренату Рахматуллину, инициатива от меня исходила», — говорит Игорь Лаврентьев.
По его словам, Ренат Рахматуллин за время службы в правоохранительных органах зарекомендовал себя как честный и порядочный офицер.
«Почему он? За период его службы в органах я как руководитель промышленного предприятия неоднократно пересекался с ним, за период работы он смог себя показать и проявить как человек честный, грамотный, профессиональный, знающий свою территорию. Это офицер, который себя зарекомендовал делами, и если такой депутат будет в думе, то, пожалуй, лучше и не придумать. Хотелось, чтобы он усилил работу фракции «Единой России», где не всегда, к сожалению, однопартийцы хотят слышать друг друга», — рассказал Игорь Лаврентьев.
Он также отметил, что кроме Рената Рахматуллина иных претендентов, которые бы выставили свою кандидатуру на праймериз, не было.
Напомним, что Ренат Рахматуллин выдвинут по округу № 4 (станция Баженово). Известно, что Ренат Рахматуллин отлично знает Белоярку, которая территориально входила в обслуживание ОВД Заречного, и до настоящего времени не разрывал контактов с местными элитами и социально активным населением. По мнению опрошенных корреспондентом veved.ru действующих парламентариев, Рахматуллин имеет серьезные шансы на победу.
Также 9 сентября пройдут довыборы в Белоярскую райдуму по округу № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, село Черноусово, деревни Гилева и Шиши). Голосование состоится в связи с тем, что в конце 2017 года депутат Владислав Гилев отказался от мандата в связи с переходом на муниципальную службу, откуда ушел весной этого года. Теперь он является помощником депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, помогая ему наводить порядок в Каменском районе.
По итогам праймериз «Единой России», на которые в Белоярском городском округе заявилось всего три участника, от «ЕР» по округу № 15 будет выдвинут учитель физкультуры Черноусовской школы Сергей Кетов.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
09.07.2018
21:55 | 9.07.2018
В Екатеринбурге во время скоса травы повредили молодые деревья
21:46 | 9.07.2018
«Это офицер, который себя зарекомендовал делами». Лидер единороссов в Белоярке дал оценку партийному кандидату в депутаты
20:28 | 9.07.2018
В Екатеринбурге в кранах жителей Сортировки и Эльмаша на две недели исчезнет горячая вода
18:08 | 9.07.2018
В Перми наградили медалями семьи со стажем более пятидесяти лет
17:52 | 9.07.2018
Анатолий Чубайс приедет в Екатеринбург с лекцией
17:31 | 9.07.2018
В Екатеринбурге выбрали концепцию развития территории вокруг будущего храма Екатерины
16:48 | 9.07.2018
Екатеринбургскую управляющую компанию оштрафовали за шумные лифты
16:39 | 9.07.2018
На Урале Макаревичу вынесли приговор за сбыт наркотиков
16:13 | 9.07.2018
Житель Нижнего Тагила получил семь лет строгого режима за нападение на инспектора-кассира
16:09 | 9.07.2018
Пермские библиотеки открывают летние читальные залы
16:00 | 9.07.2018
Еманжелинские школьники получат свою радиостанцию
15:42 | 9.07.2018
В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала подойти к лежащему на земле хозяину
15:24 | 9.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» в 8 раз подняло расценки на захоронение мусора
15:21 | 9.07.2018
В Прикамье возобновились раскопки трогонтериевого слона
15:08 | 9.07.2018
О роли меди в жизни человечества расскажут на ИННОПРОМе
14:46 | 9.07.2018
Сегодня синоптики прогнозируют в Курганской области непогоду
14:37 | 9.07.2018
Приезжие избили до смерти и ограбили прохожего в Кургане
13:21 | 9.07.2018
Французский форвард Оливье Жиру уехал в Санкт-Петербург, а его трусы — в Екатеринбург
13:01 | 9.07.2018
За выходные в Курганской области утонули трое взрослых и подросток
12:47 | 9.07.2018
Уралвагонзавод запустит серийное производство инновационного трамвая
12:26 | 9.07.2018
Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
12:22 | 9.07.2018
На «Иннопроме» открыли национальный стенд Кореи
12:21 | 9.07.2018
Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина
12:13 | 9.07.2018
Жара в Перми немного отступила
11:55 | 9.07.2018
В Петухове при пожаре в жилом доме погибла молодая пара
11:45 | 9.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали Lexus
11:34 | 9.07.2018
В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль народных промыслов «Бажовские сказы»
11:31 | 9.07.2018
Участок улицы Даниловской закроют до конца месяца
11:16 | 9.07.2018
В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:04 | 9.07.2018
В лагере под Сысертью, где отдыхают воспитанники детских домов, провели циничный конкурс
10:58 | 9.07.2018
В ККТ «Космос» прошла церемония открытия выставки ИННОПРОМ