«Это офицер, который себя зарекомендовал делами». Лидер единороссов в Белоярке дал оценку партийному кандидату в депутаты

21:46 | 9.07.2018

На фото - Игорь Лаврентьев

Секретарь Белоярского местного отделения партии «Единая Россия», генеральный директор одного из градообразующих предприятий муниципалитета — Белоярской фабрики асбокартонных изделий — Игорь Лаврентьев прокомментировал решение «ЕР» по кандидатуре, которая пойдет от единороссов на довыборы в районную думу, которые состоятся 9 сентября. Как уже сообщал veved.ru, партию будет представлять бывший начальник ОВД Заречного Ренат Рахматуллин, которого хорошо знают на территории. Мандат освободился после того, как в конце мая депутат Анастасия Демина приняла решение сложить с себя полномочия, возглавив Управление культуры администрации БГО.



«Когда встал вопрос, кем заменить в думе Анастасию Демину, то однозначно было принято решение, что это должен быть член партии «Единая Россия». И не просто член партии, а, учитывая неоднозначный состав думы, где важен голос каждого, он должен быть человеком-стержнем, который готов взять на себя удар, отстаивать свое мнение, бороться за общую идею, идти нога в ногу с общей командой, с партией. Встал большой вопрос: кто это будет? Посмотрели вокруг, особо желающих не было. Поэтому я сам обратился к Ренату Рахматуллину, инициатива от меня исходила», — говорит Игорь Лаврентьев.



По его словам, Ренат Рахматуллин за время службы в правоохранительных органах зарекомендовал себя как честный и порядочный офицер.



«Почему он? За период его службы в органах я как руководитель промышленного предприятия неоднократно пересекался с ним, за период работы он смог себя показать и проявить как человек честный, грамотный, профессиональный, знающий свою территорию. Это офицер, который себя зарекомендовал делами, и если такой депутат будет в думе, то, пожалуй, лучше и не придумать. Хотелось, чтобы он усилил работу фракции «Единой России», где не всегда, к сожалению, однопартийцы хотят слышать друг друга», — рассказал Игорь Лаврентьев.



Он также отметил, что кроме Рената Рахматуллина иных претендентов, которые бы выставили свою кандидатуру на праймериз, не было.



Напомним, что Ренат Рахматуллин выдвинут по округу № 4 (станция Баженово). Известно, что Ренат Рахматуллин отлично знает Белоярку, которая территориально входила в обслуживание ОВД Заречного, и до настоящего времени не разрывал контактов с местными элитами и социально активным населением. По мнению опрошенных корреспондентом veved.ru действующих парламентариев, Рахматуллин имеет серьезные шансы на победу.



Также 9 сентября пройдут довыборы в Белоярскую райдуму по округу № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, село Черноусово, деревни Гилева и Шиши). Голосование состоится в связи с тем, что в конце 2017 года депутат Владислав Гилев отказался от мандата в связи с переходом на муниципальную службу, откуда ушел весной этого года. Теперь он является помощником депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, помогая ему наводить порядок в Каменском районе.



По итогам праймериз «Единой России», на которые в Белоярском городском округе заявилось всего три участника, от «ЕР» по округу № 15 будет выдвинут учитель физкультуры Черноусовской школы Сергей Кетов.