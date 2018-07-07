20 лет колонии за сладости для взрослых: в Екатеринбурге накрыли наркокондитерскую

В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками «Города без наркотиков» накрыли кондитерскую, где выпекались печенья hand made: в качестве авторского ингредиента кулинар использовал марихуану.23-летний наркокондитер Ринат наладил производство в одной из коммунальных квартир на юго-западе Екатеринбурга. Туда оперативники нагрянули в разгар процесса выпекания печенья с наркотиками. Большую часть комнатки Рината занимает огромная палатка, из которой в форточку тянется толстая гофрированная труба. Именно там, в домашней теплице, подрастает урожай марихуаны. Печенье с травой Ринат продавал через интернет. Сам он признаётся: чтобы «улететь», достаточно всего двух штук.Отмечается, что помимо полкило марихуаны в жилище кондитера правоохранители нашли несколько пакетов экстази. На молодого человека заведено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.Фото: ural.kp.ru