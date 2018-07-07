УГМК совместно со Сбербанком построит «город в городе» на окраине Екатеринбурга

20:30 | 9.07.2018

ural.kp.ru

Сегодня на выставке ИННОПРОМ гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель Сбербанка Владимир Черкашин подписали договор о совместном строительстве жилого комплекса на окраине Екатеринбурга. Общая сумма договорённости между компаниями — 500 миллионов рублей. Эти деньги Сбербанк выделит на строительство первой очереди жилого района под условным названием «Изумрудный бор».



Микрорайон появится на Эльмаше в границах улицы Шефской — проспекта Космонавтов — отвода железной дороги — Калиновского лесопарка и займёт территорию почти в 125 гектаров. «Изумрудный бор» будет оснащён достаточной инфраструктурой, чтобы быть самостоятельной городской единицей и не зависеть от мегаполиса. Согласно проекту, там возведут дома комфорт-класса, построят около десятка детсадов и несколько школ, часть которых разместится в сосновом бору. Микрорайон оснастят православным храмом и мечетью.



Также на севере Екатеринбурга планируется запустить линию скоростного трамвая от Верхней Пышмы и возвести огромный ТРЦ «Веер-молл». Работа над проектами будет вестись одновременно. Всего в «город в городе» будет инвестировано более 46 миллиардов рублей.