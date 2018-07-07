В Екатеринбурге в кранах жителей Сортировки и Эльмаша на две недели исчезнет горячая вода

20:28 | 9.07.2018

Фото: НГС.Новости

В связи с проведением ремонтных работ в период с 12 по 25 июля произойдёт полная остановка теплофикационного комплекса Среднеуральской ГРЭС, принадлежащей ПАО «Энел Россия», сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение у екатеринбуржцев, проживающих в микрорайонах Эльмаш и Сортировка.



Как уверяют в ЕТК, неудобства эти носят временный характер, специалисты компании уже сейчас разрабатывают схему поэтапного восстановления горячего водоснабжения потребителям за счёт перераспределения нагрузки на магистральных сетях и наладки гидравлического режима. Специалисты ЕТК дополнительно увеличат подпитку с Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ, а также с котельной, расположенной на улице Гурзуфской в Екатеринбурге.