Анатолий Чубайс приедет в Екатеринбург с лекцией

17:52 | 9.07.2018

news.webalta.ru

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге с лекцией выступит председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он расскажет об истоках инновационной экономики, говорится на сайте компании.



— Эта лекция — не просто исторический экскурс в российскую действительность, а детальное рассмотрение, на какой стадии в развитии инноваций находится Россия, это подробный рассказ о всех плюсах и минусах инновационной стратегии страны до 2020 года, — передает слова представителя «Роснано» ТАСС.



Лекция пройдет 10 июля на площадке «Ельцин Центра».