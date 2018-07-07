В Екатеринбурге выбрали концепцию развития территории вокруг будущего храма Екатерины

17:31 | 9.07.2018

Жюри выбрало победителя конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей Молодежи. Напомним, что здесь разместится собор во имя святой Екатерины, который ранее планировали построить в акватории Городского пруда.



Как говорится в протоколе, победителем конкурса стала «Первая архитектурно-производственная мастерская». Второе место у консорциума «ПРОЕКТ РЕКА», на третьем месте ООО «Архстройпроект-А». Сама концепция пока не опубликована.



Ранее сообщалось, что победитель конкурса получит 600 тысяч рублей. За второе и третье места дадут 300 и 100 тысяч соответственно.