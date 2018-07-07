Свердловские единороссы в Белоярке сделали ставку на бывшего силовика

17:15 | 9.07.2018

Бывший начальник ОВД Заречного Ренат Рахматуллин примет участие в довыборах депутатов Белоярского городского округа, которые состоятся 9 сентября. Решение о выдвижении его кандидатуры по округу № 4 (станция Баженово) накануне приняло местное отделение «Единой России». Мандат стал вакантным после того, как в конце мая депутат Анастасия Демина приняла решение сложить с себя полномочия, возглавив Управление культуры администрации БГО.



Известно, что Ренат Рахматуллин отлично знает Белоярку, которая территориально входила в обслуживание ОВД Заречного, и до настоящего времени не разрывал контактов с местными элитами и социально активным населением. По мнению опрошенных корреспондентом veved.ru действующих парламентариев, Рахматуллин имеет серьезные шансы на победу.



Также 9 сентября пройдут довыборы в Белоярскую райдуму по округу № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, ДНТ «Залесье», село Черноусово, деревни Гилева и Шиши). Голосование состоится в связи с тем, что в конце 2017 года депутат Владислав Гилев отказался от мандата в связи с переходом на муниципальную службу, откуда ушел весной этого года. Теперь он является помощником депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, помогая ему наводить порядок в Каменском районе.



По итогам праймериз «Единой России», на которые в Белоярском городском округе заявилось всего три участника, от «ЕР» по округу № 15 будет выдвинут учитель физкультуры Черноусовской школы Сергей Кетов.