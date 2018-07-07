Екатеринбургскую управляющую компанию оштрафовали за шумные лифты

16:48 | 9.07.2018

primorye24.ru

Управляющая компания, обслуживающая жилые дома на улице Лучистой в микрорайоне Солнечном, оштрафована на 10 тысяч рублей за шум от лифтов. В Роспотребнадзор с жалобой обратились жильцы.



В феврале этого года специалисты провели замеры уровня шума в детской комнате одной из квартир в ночное время суток и установили превышение допустимого уровня звука на шесть дБА (зафиксировано 32 дБА вместо предельных 26).



ООО «УК «Солнечный» обжаловало решение о назначении штрафа, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.