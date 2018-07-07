На Урале Макаревичу вынесли приговор за сбыт наркотиков

16:39 | 9.07.2018

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Белоярский районный суд Свердловской области на днях вынес приговор в отношении однофамильца известного музыканта Андрея Макаревича — Евгения Макаревича. Он признан виновным в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).



Как рассказали корреспонденту veved.ru в суде, Макаревичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Приговор выносила судья Юлия Солодушкина.