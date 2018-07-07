Житель Нижнего Тагила получил семь лет строгого режима за нападение на инспектора-кассира

16:13 | 9.07.2018

ru.sputniknews-uz.com

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя Алексея Лукошина к семи годам строгого режима по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».



24 ноября 2017 года Лукошин и неустановленное лицо прибыли на улицу Вязовскую, где совершили нападение на инспектора-кассира. Лукошин направил на инспектора пистолет, а подельник, схватив сумку, в которой находилось более 800 тысяч рублей, скрылся.



Тем не менее инспектор оттолкнул Лукошина и погнался за злоумышленником, который забрал сумку. Завязалась борьба, в ходе которой Лукошин не менее восьми раз выстрелил в инспектора, а также ударил его по лицу и распылил газ из баллончика.



В итоге Лукошина задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии, а его подельнику удалось скрыться.



— Злоумышленники заранее договорились, где спрячут похищенные денежные средства. Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела указал на тайник, в связи с чем денежные средства, похищенные с места преступления, были возвращены в полном объеме, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Кроме наказания в виде лишения свободы, Лукошин должен выплатить 250 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного вреда пострадавшему инспектору-кассиру. Приговор не вступил в законную силу.