В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала подойти к лежащему на земле хозяину

15:42 | 9.07.2018

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сотрудники полиции застрелили собаку, которая никого не подпускала к своему пьяному хозяину, лежащему на земле. Видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург».



Собака бросалась на патрульный УАЗ, пыталась прокусить колеса у машины. По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, так как пес не давал оказать помощь хозяину, а также покусал прохожих.



- После происшествия в больницу для оказания помощи были доставлены не только потерпевшие, но и сам владелец животного. Территориальное ОВД по данному факту проводит проверку, - сказал полковник Горелых.



