Крупнейший поставщик питьевой воды в Серове подал иск о собственном банкротстве

14:39 | 9.07.2018

Крупнейший поставщик питьевой воды на территории Серовского городского округа, ООО «Серовская Водоснабжающая Компания», подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области. Компания накопила задолженность в размере более 100 миллионов рублей.



Известно, что ООО «СВК» неоднократно судилось с территориальным отделом Роспотребнадзора по факту предписаний, выданных контрольным органом относительно соответствия питьевой воды санитарным требованиям. Кроме этого, компания является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения в Серове.