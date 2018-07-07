К 2022 году в школах Кировского района появится более двух тысяч новых мест

14:17 | 9.07.2018

К 2022 году в образовательных учреждениях Кировского района Екатеринбурга появится 2150 новых мест, сообщил заместитель главы администрации города Михаил Матвеев.



— На протяжении последних лет Кировский район демонстрирует устойчивый показатель роста рождаемости и снижения смертности. Только за последние пять лет в районе родилось 15 000 мальчиков и девочек. Поэтому появилась проблема нехватки мест в учебных заведениях, ведь через пару лет эти 15 000 добавятся к 20 000 нынешних учеников школ Кировского района. Если эту проблему не решать, то уже через несколько лет она станет очень острой, — сказал Михаил Матвеев.



По словам замглавы администрации, уже разработан проект строительства нового здания начальной школы гимназии № 35.



— Я думаю, что в 2019 году оно уже появится, — отметил Матвеев.



Также в 2020 году планируется возвести здание на 500 мест, а в 2022 году — новую школу на 1100 мест. Оба объекта войдут в состав гимназии № 47.