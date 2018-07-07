Французский форвард Оливье Жиру уехал в Санкт-Петербург, а его трусы — в Екатеринбург

Екатеринбургские болельщики Анастасия и Михаил после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Франция — Уругвай, который прошёл в Нижнем Новгороде 6 июля, получили неожиданный трофей.Как рассказала Анастасия изданию E1.RU, после игры, когда команды уходили в раздевалку, форвард французской сборной Оливье Жиру снял с себя футбольные трусы и кинул болельщикам, после чего они и оказались в руках Михаила.«Он их просто снял и бросил, и они прилетели к нам в руки. Теперь лежат дома. Это первый трофей, теперь, конечно, будем собирать другие», — рассказала девушка.Напомним, 10 июля в Санкт-Петербурге состоится матч Франция — Бельгия. Начало в 21:00 (мск).Соответственно, отдав трусы болельщикам, Оливье Жиру вместе с командой отправился в Санкт-Петербург, а его трусы поехали в Екатеринбург.Кстати, перемещение трусов ребята сняли на видео.