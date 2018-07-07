В Верх-Исетском районе нашли незаконно установленные рекламные конструкции

13:06 | 9.07.2018

riamo.ru

Прокуратура обнаружила в Верх-Исетском районе Екатеринбурга восемь незаконно установленных рекламных конструкций: на улице 8 Марта, Щорса и в переулке Театральном.



- В ходе надзорных мероприятий установлено, что владельцем конструкций является ООО «Онлайн Медиа Екатеринбург». При этом разрешение на установку конструкций владельцу уполномоченным органом не выдавалось. Более того, рекламные конструкции установлены с нарушением требований ГОСТ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В результате прокуратура подала иск с требованием демонтировать рекламные конструкции. Кировский районный суд удовлетворил данные требования и постановил убрать незаконные конструкции в течение трех месяцев.