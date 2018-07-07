На «Иннопроме» открыли национальный стенд Кореи

Сегодня, в первый день работы Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, открылся национальный стенд страны-партнера Республики Корея. В церемонии приняли участие приняли министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Республики Корея - министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Дон Ён, первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ли Ин Хо и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.- Данная выставка станет событием, которое поднимает сотрудничество двух стран на новый уровень, станет местом взаимного обмена и формирования стратегических планов наших стран, - сказал господин Ли Ин Хо.- Символично, что открытие национальной экспозиции Республики Корея - первое мероприятие работы выставки ИННОПРОМ, - отметил Денис Мантуров.Экспозиция Республики Корея – самая большая по площадь на «Иннопроме-2018». Ее представляют более 100 предприятий – лидеров машиностроительной промышленности, робототехники, автомобилестроения, металлообработки, энергетики, производства промышленного оборудования, потребительских товаров.