Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина

Доследственная проверка проводится по факту гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов в Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.В настоящее время следователи разбираются в произошедшем, более подробную информацию пресс-служба ведомства не предоставляет.В пресс-службе предприятия подтверждают факт инцидента произошедшего вечером 8 июля, более подробную информацию готовы предоставить только по официальному запросу.Тем временем газетасообщает, что трагедия произошла в первом цехе где, по данным издания, протекала крыша. Вода, попавшая в раскалённый металл, и стала причиной взрыва. После чего произошёл выброс металла из печи или ковша, и попадание его в кабину крана. Находившаяся внутри кабины женщина погибла.В то же время, другие источники издания сообщают, что в первом цехе, где протекала крыша, произошло короткое замыкание и кран загорелся.Что произошло на заводе на самом деле, установит только следствие.