Новости дня
12:21 | 9.07.2018
Фото: Газета «Глобус»
Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина
В настоящее время следователи разбираются в произошедшем, более подробную информацию пресс-служба ведомства не предоставляет.
В пресс-службе предприятия подтверждают факт инцидента произошедшего вечером 8 июля, более подробную информацию готовы предоставить только по официальному запросу.
Тем временем газета «Глобус» сообщает, что трагедия произошла в первом цехе где, по данным издания, протекала крыша. Вода, попавшая в раскалённый металл, и стала причиной взрыва. После чего произошёл выброс металла из печи или ковша, и попадание его в кабину крана. Находившаяся внутри кабины женщина погибла.
В то же время, другие источники издания сообщают, что в первом цехе, где протекала крыша, произошло короткое замыкание и кран загорелся.
Что произошло на заводе на самом деле, установит только следствие.
© «Вечерние Ведомости»
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