В Екатеринбурге у должника арестовали Lexus

11:45 | 9.07.2018

В Екатеринбурге у автомобилиста арестовали Lexus LX570 за долг по налоговым платежам, сборам и пени на общую сумму 77,8 тысяч рублей.



- Погашать задолженность должник не торопился, несмотря на предпринятую судебным приставом-исполнителем побуждающую к оплате долга меру воздействия – ограничение должника в праве выезда за границу, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Через несколько дней после ареста транспортного средства мужчина погасил задолженность. На данный момент арест с транспортного средства снят.