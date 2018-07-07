В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль народных промыслов «Бажовские сказы»

Ежегодный фестиваль уральских промыслов «Бажовские сказы» состоится в ЦПКиО им. Маяковского 22 июля. Мероприятие направлено на популяризацию изучения истории Урала, возрождение народных традиций и ремёсел.Свои изделия представят мастера камнерезного искусства, декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел. Кстати, принять участие в мероприятиях фестиваля может любой желающий, для которого прикладное творчество и ремёсла народов мира являются либо профессиональной деятельностью, либо хобби, необходимо лишь заполнить заявку попресс-служба ЦПКиО им. Маяковского.Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля были организованы тематические фотовыставки, была развёрнута выставка дома-музея П.П. Бажова, на центральной сцене парка выступали народные коллективы. На выставках-продажах гости фестиваля могли приобрести продукцию из егоршинской лозы, художественный фарфор из Сысерти, тагильские подносы, художественный текстиль, а также изделия из бересты, дерева, камня.Организаторы и участники фестиваля ждут гостей 22 июля с 12:00 до 18:00.