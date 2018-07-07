Участок улицы Даниловской закроют до конца месяца

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Завтра в Екатеринбурге закроют для автомобилистов улицу Даниловскую, от переулка Замятина до Краснофлотцев. Ограничение, которое продлится до 30 июля, связано со строительством жилого дома.Для объезда предлагаются улицы Таганская и Ползунова.