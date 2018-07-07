В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП

11:16 | 9.07.2018

ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло сегодня ночью (около 01:40) на 28-м км автодороги Первоуральск — Шаля. Сообщается, что автомобиль наехал на пешехода — мужчину 1991 года рождения — и скрылся, оставив пострадавшего на дороге. В результате мужчина скончался на месте.



Отметим, что пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода вне населенного пункта, на его одежде не было световозвращающих элементов.



Автомобилиста призывают добровольно явиться в полицию. Очевидцев просят сообщать информацию по телефонам: 8 (343) 269-77-00 (дежурная часть Управления ГИБДД по Свердловской области), 8-950-54-56-524 (инспектор по розыску). Конфиденциальность гарантируется.