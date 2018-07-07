В лагере под Сысертью, где отдыхают воспитанники детских домов, провели циничный конкурс

11:04 | 9.07.2018

Фото: http://юностьурала.рф

День семьи, любви и верности, который накануне отмечали в России, отпраздновали и в детском оздоровительном лагере «Юность» под Сысертью. И все бы ничего, но в эту смену в лагере отдыхали воспитанники детских домов, брошенные своими родителями либо оставшиеся сиротами, поэтому некоторые посчитали празднование циничным издевательством над чувствами детей.



«Символом этого праздника является ромашка, в лагере «Юность» была запущена акция «Ромашка любви», дети изготавливали ромашки и венки и дарили друг другу и взрослым. Также прошел конкурс рисунков и концерт, посвященный этому замечательному празднику. Дети читали стихи о любви, пели песни о семье, танцевали трогательные танцы о родителях», — сообщается на сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала», которое курирует лагерь и подконтрольно региональному министерству образования.



Добавим, что этот же ГБУ курирует лагерь «Дружба» в Белоярском городском округе, где 26 июля 2016 года произошла стрельба перед воротами в учреждение. Тогда компания из шести пьяных молодых людей родом из села Камышево подъехала на трех отечественных машинах к лагерю, чтобы познакомиться с девчонками и, если повезет, пригласить на пикник с вполне понятными целями. Волонтеры их не пустили на территорию, после чего и произошел конфликт.



Тогда выяснилось, что сотрудники лагеря воспользовались тревожной кнопкой, установленной ЧОП «ЭФА» (ранее принадлежало бывшему главе Белоярки Павлу Юдину), однако после двукратного нажатия кнопки охранники «ЭФЫ» так и не появились в лагере.



Как указано на сайте ГБУ «Детский оздоровительный центр «Юность Урала», основным назначением центра является организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность осуществляется на базе детских оздоровительных лагерей «Юность», «Зелёный бор», «Ленёвский», «Дружба», туристического лагеря «Аракаевский».