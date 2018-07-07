В ККТ «Космос» прошла церемония открытия выставки ИННОПРОМ

Вчера в киноконцертном театре «Космос» торжественно открыли IX Международную промышленную выставку ИННОПРОМ. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Корея — министр стратегии и финансов Ким Дон Ён, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.— Так же как и с традиционным радушием мы встречаем миллионы иностранных гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу, сегодня мы говорим: «Добро пожаловать в Россию! Welcome to Russia! Весь мир затаил дыхание в ожидании финальной части чемпионата мира по футболу, но это нисколько не мешает ИННОПРОМу наращивать свою армию поклонников, — сказал в приветственном слове Денис Мантуров.— Хоть Корее и не удалось выйти в одну восьмую финала чемпионата, но все корейцы благодарны россиянам за содействие и поддержку. Мы тронуты упорством и спортивным мастерством российских футболистов и хотим поаплодировать им, — отметил вице-премьер Кореи господин Ким Дон Ён.— В этом году страной — партнером ИННОПРОМа является Республика Корея — уникальная по своей истории, культуре, обычаям страна, признанный лидер инновационного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам встречи президентов Российской Федерации и Республики Корея в июне этого года отмечено взаимное стремление к расширению структуры товарооборота, повышению в нем доли высокотехнологичной продукции. Убежден, что ИННОПРОМ в партнерстве с Республикой Корея придаст существенный импульс этому процессу, — сказал губернатор Евгений Куйвашев.Напомним, что выставка пройдет с 9 по 12 июля. Темой ИННОПРОМа-2018 стало «Цифровое производство». Свои национальные экспозиции в этом году представят такие станы, как Республика Корея, Германия, Япония, Италия, Швейцария, Словакия, Франция, Чехия, Венгрия, Белоруссия.