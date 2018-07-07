Уралец заплатит штраф в 600 тысяч рублей за взятку сотруднику полиции

10:20 | 9.07.2018

inftaiga.ru

Жителя Свердловской области Ярослава Казака оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 16 мая 2018 года Казак, находясь на 10-м километре автодороги «Южный обход г. Каменска-Уральского», пытался дать взятку сотруднику полиции. Мужчина перевозил древесину без сопроводительных документов и попросил стража порядка не привлекать его к ответственности, за что передал 20 тысяч рублей. Деньги он положил в бардачок служебного автомобиля.



Отметим, что сотрудник полиции отказался от взятки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам». Суд назначил уральцу штраф в размере тридцатикратной суммы взятки — 600 тысяч рублей.