Новости дня
10:20 | 9.07.2018
inftaiga.ru
Уралец заплатит штраф в 600 тысяч рублей за взятку сотруднику полиции
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 16 мая 2018 года Казак, находясь на 10-м километре автодороги «Южный обход г. Каменска-Уральского», пытался дать взятку сотруднику полиции. Мужчина перевозил древесину без сопроводительных документов и попросил стража порядка не привлекать его к ответственности, за что передал 20 тысяч рублей. Деньги он положил в бардачок служебного автомобиля.
Отметим, что сотрудник полиции отказался от взятки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам». Суд назначил уральцу штраф в размере тридцатикратной суммы взятки — 600 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:01 | 9.07.2018
За выходные в Курганской области утонули трое взрослых и подросток
12:47 | 9.07.2018
Уралвагонзавод запустит серийное производство инновационного трамвая
12:26 | 9.07.2018
Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
12:22 | 9.07.2018
На «Иннопроме» открыли национальный стенд Кореи
12:21 | 9.07.2018
Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина
12:13 | 9.07.2018
Жара в Перми немного отступила
11:55 | 9.07.2018
В Петухове при пожаре в жилом доме погибла молодая пара
11:45 | 9.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали Lexus
11:34 | 9.07.2018
В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль народных промыслов «Бажовские сказы»
11:31 | 9.07.2018
Участок улицы Даниловской закроют до конца месяца
11:16 | 9.07.2018
В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:04 | 9.07.2018
В лагере под Сысертью, где отдыхают воспитанники детских домов, провели циничный конкурс
10:58 | 9.07.2018
В ККТ «Космос» прошла церемония открытия выставки ИННОПРОМ
09:59 | 9.07.2018
Ночью в Первоуральске сгорела Toyota
09:32 | 9.07.2018
Путин направил приветствие участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге
09:17 | 9.07.2018
В Туринске отделение «Почты России» оштрафовано за торговлю сигаретами рядом с детским садом
01:19 | 9.07.2018
Рок под дождем: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Маяк» (ФОТО)
20:25 | 8.07.2018
Макет ледовой арены, которую построят на месте снесённой телебашни, можно будет увидеть на ИННОПРОМе
19:55 | 8.07.2018
Затопление неизбежно: на Урал вернутся ливни с градом
18:51 | 8.07.2018
Богатеем на ИННОПРОМе: международная выставка приносит Свердловской области существенную прибыль и новые связи
18:31 | 8.07.2018
Конгресс-холл в «Екатеринбург-ЭКСПО» сдадут до конца года
17:24 | 8.07.2018
Воздушного дебошира задержали в Кольцово
16:16 | 8.07.2018
Исправительные работы помогли жительнице Прикамья трудоустроиться
16:16 | 8.07.2018
Живые черви в шашлыке — новинка от «Мегамарта»
15:59 | 8.07.2018
Доходы бюджета Прикамья перевыполнены почти на 10%
15:11 | 8.07.2018
Пьяный мужчина в Первоуральске упал на крышу магазина с пятого этажа
14:59 | 8.07.2018
ИННОПРОМ наступает: в Екатеринбург прибыла делегация Кореи
14:17 | 8.07.2018
В Екатеринбурге началась подготовка к Венскому фестивалю
14:00 | 8.07.2018
В Екатеринбурге нашли потерявшего память пенсионера
13:37 | 8.07.2018
Рёв бензопил раздастся в Екатеринбурге в сентябре
12:25 | 8.07.2018
В Екатеринбурге начинает работу IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2018» с корейским акцентом
11:43 | 8.07.2018
Екатеринбурженка спустя 38 лет нашла свою родную мать, которая отказалась от неё при рождении
10:40 | 8.07.2018
Начало следующей недели на Среднем Урале будет дождливым
17:13 | 7.07.2018
В Нижнем Тагиле раскрыто убийство адвоката, совершённое в июне
15:49 | 7.07.2018
В Свердловской области автомобиль Nissan упал в озеро
13:22 | 7.07.2018
В ряды полиции Свердловской области пришло пополнение
13:01 | 7.07.2018
Свердловские единороссы выбрали кандидатов в гордуму Екатеринбурга
12:46 | 7.07.2018
Утро в Свердловской области началось с пожаров
11:21 | 7.07.2018
Сегодня в Екатеринбурге принимают клещей на анализ