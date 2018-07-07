Путин направил приветствие участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге

09:32 | 9.07.2018

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Накануне президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международной промышленной выставки «Иннопром»:



«Приветствую вас по случаю открытия IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.



Символично, что ваш традиционный форум проходит в Екатеринбурге, который является одним из ведущих индустриальных, научных, образовательных центров России и обладает значительным опытом проведения столь масштабных мероприятий. С каждым годом ИННОПРОМ объединяет всё большее число участников – руководителей крупных компаний, представителей органов власти, учёных из разных стран, укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок. Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки – «Цифровое производство» – весьма актуальной и востребованной.



Убеждён, что выставка пройдёт успешно, будет способствовать расширению международной кооперации, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым перспективным проектам.



Желаю вам плодотворной конструктивной работы».



Напомним, что вчера в Екатеринбурге состоялось открытие выставки «Иннопром». В этом году ожидается порядка 50 тысяч посетителей. Страной-партнером стала Республика Корея. Выставка продлится с 9 по 12 июля.