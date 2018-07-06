Екатеринбургский ресторатор не подарит Станиславу Черчесову свой бизнес

Екатеринбургский ресторатор, владелец баров «Огонёк», «Подземка» и «Юность», Евгений Кексин сорвал со своего заведения табличку «Бар Черчесов» после поражения сборной России на чемпионате мира по футболу. Фотография Кексина рядом с сорванной с заведения табличкой появилась в его Instagram.«Усатый! Не видать тебе моих баров», - подписал бизнесмен фотографию, на которой он грустно сидит возле снятой таблички.Ранее Кексин заявлял, что перепишет на главного тренера сборной РФ доли в ресторанном бизнесе, если российская команда пройдёт в полуфинал ЧМ. После серии побед национальной команды Кексин даже повесил возле одного из своих баров табличку, «переименовав» заведение.«Станислав Саламыч, ну не унывайте, к 2022 году я открою ещё пару баров и повторим пари!», - предложил бизнесмен Черчесову в социальных сетях.Фото: Instagram Евгения Кексина