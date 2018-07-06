В Екатеринбурге нашли потерявшего память пенсионера

14:00 | 8.07.2018

iburg.ru

В Екатеринбурге жители Верх-Исетского района нашли на улице пенсионера, потерявшего память. Он бесцельно прогуливался под дождём по улице Металлургов.



Сообщается, что пожилой мужчина направлялся в гости к брату, однако по пути забыл его адрес. Сам он приехал из Нижнего Тагила, но никаких документов с собой не имеет. По предварительной информации, сотрудники полиции смогли оперативно разыскать родственников пенсионера. Как оказалось, они тоже живут на ВИЗе.