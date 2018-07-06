Рёв бензопил раздастся в Екатеринбурге в сентябре

13:37 | 8.07.2018

Фото: lesorub-russia.ru

Оргкомитет чемпионата России среди лесорубов выбрал Свердловскую область местом проведения очередного турнира «Лесоруб-2018». Именно поэтому в сентябре текущего года на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» будет слышен рёв бензопил. Там с 19 по 21 сентября будут соревноваться мастера по профессиональному владению этим инструментом.



Организатором соревнований выступает Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России. Союз с 2012 года представляет Россию в Международной Ассоциации по организации чемпионатов среди вальщиков леса — International Association Logging Championships. Ассоциация объединяет 28 стран и проводит чемпионаты мира среди лесорубов.



Первый официальный турнир на первенство России прошел в Великом Новгороде в 2013 году. В прошлом, 2017 году чемпионами России стали лесорубы Татарстана, Карелии и Тверской области.



В сентябре в Екатеринбург поучаствовать в соревнованиях приедут более ста лесорубов, не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Как сообщают организаторы, соревнования пройдут в двух номинациях. За звание лучших в профессии сразятся «операторы с бензомоторными пилами» и «операторы машин».