Начало следующей недели на Среднем Урале будет дождливым

По данным синоптиков Уральского Гидрометцентра, следующая неделя встретит уральцев обильными дождями и грозами. Жара при этом спадать не будет.В ближайшие три дня вожидается:8 июля. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +20…+25 °С, на юго-востоке до +29 °С. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15–17 м/сек.9 июля. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек.10 июля. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Температура ночью +13…+18 °С, днём +22…+27 °С, на севере до +19 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек.8 июля. Облачно с прояснениями, дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днём +22…24 °С. Ветер южный, юго-восточный 5–10 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.9 июля. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +16…+18 °С, днём +26…+28 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.10 июля. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +16…+18 °С, днём +25…+27 °С. Ветер юго-западный 5–10 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.Прогноз погоды подготовлен