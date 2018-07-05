В Свердловской области автомобиль Nissan упал в озеро

15:49 | 7.07.2018

e1.ru

Вчера, 6 июля, вечером автомобиль Nissan упал в озеро в поселке Агит. При падении машина перевернулась. К счастью, никто серьезно не пострадал.



Как сообщают СМИ, водитель и пассажиры иномарки купались в водоеме, затем собрались уехать, но автомобиль скатился в воду.



Выбраться из автомобиля людям помогли местные жители поселка. Сам автомобиль вытащили из озера с помощью трактора.