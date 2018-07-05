Во время перелета на самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» родился ребенок

15:41 | 7.07.2018

samolety.org

Сегодня на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», направляющегося из города Ош в Екатеринбург, родила женщина. Принимала роды команда бортпроводников, малыш появился на свет спустя 15 минут.



Как сообщили СМИ в пресс-службе авиакомпании, после родов женщины пилотам самолета пришлось развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета. Там женщину и новорожденного встретили медики, которые доставили их в роддом.