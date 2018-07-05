В ряды полиции Свердловской области пришло пополнение

13:22 | 7.07.2018

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Вчера в Нижнем Тагиле на площади Славы 206 новоиспеченных сотрудников полиции Свердловской области приняли присягу.



По информации пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, новоиспеченные сотрудники приступили к исполнению своих обязанностей в разных городах региона уже сегодня, 7 июля. Так, пополнились ряды сотрудников ДПС, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных и работников уголовного розыска.